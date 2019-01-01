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Абразивторг
г. Зеленоград, ул. Алабушевская 5
8 (499) 390-16-91
info@abraziv-torg.ru
Адрес:
г. Зеленоград, ул. Алабушевская 5
Прием звонков:
9:00-17:00 (кроме Субботы и Воскресенья)
8 (499) 390-16-91
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Абразивные круги
Абразивные полоски
Scotch-Brite, Пасты
Зачистные круги
Листы для шлифовки
Шлифовальные ленты
Фибровые круги
Оправки, Шпиндели, Тарелки
Шлифки, Проявка
Резка, Сверление, Пиление
Средства индивидуальной защиты
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Абразивные круги
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Зачистные круги
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Листы для шлифовки
ВСЕ ТОВАРЫ
Шлифовальные ленты
ВСЕ ТОВАРЫ
Фибровые круги
ВСЕ ТОВАРЫ
Оправки, Шпиндели, Тарелки
ВСЕ ТОВАРЫ
Шлифки, Проявка
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Резка, Сверление, Пиление
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Средства индивидуальной защиты
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Защита органов слуха
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3М
Абразивный круг 737U CubitronII, 150мм, 180+
Параметры
Артикул:
51422
59
руб. /шт
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3М
Круг 245 Hookit абразивный, зелёный, 9отв., P60, 150мм
Параметры
Артикул:
00316
61
руб. /шт
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3М
Круг 255Р+ Hookit абразив.золотой, 15отв, Р320, 150мм
Параметры
Артикул:
50451
27
руб. /шт
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3М
Круг 316U Hookit™ абразивный, красный, P120, 150мм
Параметры
Артикул:
51195
25
руб. /шт
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3М
Круг Hookit 255P P80 150мм 6отв. LD600A
Параметры
Артикул:
63329
30
руб. /шт
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Festool
Лист шлифовальный Granat STF V93/6 P80 GR/50
Параметры
Артикул:
497392
24
руб. /шт
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3М
Круг Абразивный 3M™ Hookit™ 325U, синий, 15 отвер., 150 мм, P220
Параметры
Артикул:
51376
33
руб. /шт
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Mirka
Круг абразивный ABRANET ACE 150мм P120
Параметры
Артикул:
AC24105012
70
руб. /шт
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Mirka
Круг абразивный ABRANET ACE 200мм P120
Параметры
Артикул:
AC25205012
146
руб. /шт
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Mirka
Круг абразивный GOLD Grip 121H, 150мм, P240
Параметры
Артикул:
236CH09925
21
руб. /шт
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