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Абразивторг
г. Зеленоград, ул. Алабушевская 5
 
Адрес:
г. Зеленоград, ул. Алабушевская 5
Прием звонков:
9:00-17:00 (кроме Субботы и Воскресенья)
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Популярные товары
Абразивный круг 737U CubitronII, 150мм, 180+
Абразивный круг 737U CubitronII, 150мм, 180+
Параметры
Артикул: 51422
59 руб. /шт
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Круг 245 Hookit абразивный, зелёный, 9отв., P60, 150мм
Круг 245 Hookit абразивный, зелёный, 9отв., P60, 150мм
Параметры
Артикул: 00316
61 руб. /шт
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Круг 255Р+ Hookit абразив.золотой, 15отв, Р320, 150мм
Круг 255Р+ Hookit абразив.золотой, 15отв, Р320, 150мм
Параметры
Артикул: 50451
27 руб. /шт
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Круг 316U Hookit™ абразивный, красный, P120, 150мм
Круг 316U Hookit™ абразивный, красный, P120, 150мм
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Артикул: 51195
25 руб. /шт
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Круг Hookit 255P P80 150мм 6отв. LD600A
Круг Hookit 255P P80 150мм 6отв. LD600A
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Артикул: 63329
30 руб. /шт
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Лист шлифовальный Granat STF V93/6 P80 GR/50
Festool
Лист шлифовальный Granat STF V93/6 P80 GR/50
Параметры
Артикул: 497392
24 руб. /шт
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Круг Абразивный 3M™ Hookit™ 325U, синий, 15 отвер., 150 мм, P220
Круг Абразивный 3M™ Hookit™ 325U, синий, 15 отвер., 150 мм, P220
Параметры
Артикул: 51376
33 руб. /шт
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Круг абразивный ABRANET ACE 150мм P120
Mirka
Круг абразивный ABRANET ACE 150мм P120
Параметры
Артикул: AC24105012
70 руб. /шт
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Круг абразивный ABRANET ACE 200мм P120
Mirka
Круг абразивный ABRANET ACE 200мм P120
Параметры
Артикул: AC25205012
146 руб. /шт
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Круг абразивный GOLD Grip 121H, 150мм, P240
Mirka
Круг абразивный GOLD Grip 121H, 150мм, P240
Параметры
Артикул: 236CH09925
21 руб. /шт
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